В «Екатеринбург-ЭКСПО» из-за коронавируса установили три тысячи больничных коек
Сегодня, 13:20ОбществоФото: официальный сайт "Екатеринбург-ЭКСПО"
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В выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» установили три тысячи коек. Однако информация о создании центра для больных коронавирусом не подтверждается, сообщает «Федерал Пресс».
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Как рассказали изданию представители центра, на данный момент проводятся учения совместно с Минздравом и Министерством общественной безопасности. Практика использования больших площадей для размещения больных применяется во всех странах мира.
В пользу использования площадей выставочного центра говорит его расположение. Он находится далеко от основной части города, у него есть большие парковочные площадки и подъездные пути.
Военные учения проводятся в настоящее время в нескольких регионах страны.
По последним данным, количество зараженных коронавирусом в Свердловской области составляет 24 человека. По всей России число заболевших составляет 1264 человека.
Карта распространения коронавируса в России
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