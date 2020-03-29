В «Екатеринбург-ЭКСПО» из-за коронавируса установили три тысячи больничных коек

Как рассказали изданию представители центра, на данный момент проводятся учения совместно с Минздравом и Министерством общественной безопасности. Практика использования больших площадей для размещения больных применяется во всех странах мира.

В пользу использования площадей выставочного центра говорит его расположение. Он находится далеко от основной части города, у него есть большие парковочные площадки и подъездные пути.

Военные учения проводятся в настоящее время в нескольких регионах страны.

По последним данным, количество зараженных коронавирусом в Свердловской области составляет 24 человека. По всей России число заболевших составляет 1264 человека.