В Екатеринбурге из-за эпидемии коронавируса отменена выставка «Иннопром-2020»
Сегодня, 11:22ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Руководством Минпромторга России было принято решение отменить Международную промышленную выставку «Иннопром-2020», которая должна была состояться в Екатеринбурге с 7 по 10 июля, сообщает «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Причиной отмены мероприятия стала пандемия коронавируса. Кроме того, установлен запрет на проведение массовых мероприятий в стране.
Минпромторг, являющийся организатором выставки, благодарит за подготовку к мероприятию, а также надеется на дальнейшее сотрудничество.
По последним данным, в России зарегистрировано 1264 случая заболевания коронавирусом, в том числе 24 — в Свердловской области. Кроме того, шестеро из заболевших скончались.
Карта распространения коронавируса в России
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