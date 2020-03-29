В Екатеринбурге из-за эпидемии коронавируса отменена выставка «Иннопром-2020»

Причиной отмены мероприятия стала пандемия коронавируса. Кроме того, установлен запрет на проведение массовых мероприятий в стране.

Минпромторг, являющийся организатором выставки, благодарит за подготовку к мероприятию, а также надеется на дальнейшее сотрудничество.

По последним данным, в России зарегистрировано 1264 случая заболевания коронавирусом, в том числе 24 — в Свердловской области. Кроме того, шестеро из заболевших скончались.