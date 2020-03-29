В России ЕГЭ и ОГЭ перенесли на июнь из-за эпидемии коронавируса

По словам представителей ведомства, сдавать Единый государственный экзамен школьники начнут с 8 июня. Для выпускников девятых классов экзамены начнут проводить с 9 июня.

На данный момент Рособрнадзор корректирует расписание экзаменов и после этого опубликует его вместе с методическими рекомендациями для регионов.

Ранее стало известно о переносе досрочного этапа ЕГЭ на июнь.

По последним данным, количество зараженных коронавирусом в России достигло 1534 человека, восемь из них скончались. При этом, 13 случаев официально подтверждено у детей. В Свердловской области количество заболевших составляет 24 человека.