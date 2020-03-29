В России ЕГЭ и ОГЭ перенесли на июнь из-за эпидемии коронавируса
Сегодня, 14:28ОбществоФото: pixabay.com
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Министерство просвещения России приняло решение о переносе основного срока сдачи ЕГЭ и ОГЭ на июнь из-за эпидемии коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
Сюжеты: Коронавирус
По словам представителей ведомства, сдавать Единый государственный экзамен школьники начнут с 8 июня. Для выпускников девятых классов экзамены начнут проводить с 9 июня.
На данный момент Рособрнадзор корректирует расписание экзаменов и после этого опубликует его вместе с методическими рекомендациями для регионов.
Ранее стало известно о переносе досрочного этапа ЕГЭ на июнь.
По последним данным, количество зараженных коронавирусом в России достигло 1534 человека, восемь из них скончались. При этом, 13 случаев официально подтверждено у детей. В Свердловской области количество заболевших составляет 24 человека.
Карта распространения коронавируса в России
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