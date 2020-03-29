В Свердловской области ЗАГСы отменяют массовые мероприятия из-за коронавируса

Данная мера вводится с целью защиты населения от распространения коронавирусной инфекции.

При этом, приемы граждан осуществляются с 9 до 13 часов.

Получить консультацию от специалистов по вопросам регистрации брака и другим можно дистанционно по телефону или электронной почте.