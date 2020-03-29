В Свердловской области ЗАГСы отменяют массовые мероприятия из-за коронавируса
Сегодня, 14:59ОбществоФото: pixabay.com
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В Свердловской области в отделах ЗАГС с 30 марта по 6 апреля регистрация брака для молодоженов будет осуществляться только в случае, если дата была заранее назначена и без гостей, сообщает Управление записи актов гражданского состояния региона.
Сюжеты: Коронавирус
Данная мера вводится с целью защиты населения от распространения коронавирусной инфекции.
При этом, приемы граждан осуществляются с 9 до 13 часов.
Получить консультацию от специалистов по вопросам регистрации брака и другим можно дистанционно по телефону или электронной почте.
На сегодняшний день в Свердловской области подтверждено 24 случая заболевания коронавирусной инфекцией, один пациент выздоровел. С 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочая неделя.
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