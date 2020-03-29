Жителей Нижнего Тагила через громкоговорители попросят оставаться дома

По словам директора МБУ «Сигнал-3» Вячеслава Сизова, громкоговорители будут включены в центре города до 19.20, после этого времени людей на улице становится меньше. Завтра громкоговорители также будут работать весь день.

Администрация города попросила полицию также подключится к оповещению жителей через патрульные автомобили. Текст сообщения звучит следующим образом:

Увaжаемые житeли и гoсти гoрода! В цeлях предoтвращения распрoстранения корoнавирусной инфeкции прoсим серьезнo oтнестись к рекoмендациям медикoв: отказaться от посeщения любых обществeнных мeст, соблюдaть правилa личнoй гигиeны. Остaвайтесь дoма — это вaша вoзможность зaщитить себя и близких от забoлевания!

Для пожилых и маломобильных граждан, которые находятся на самоизоляции, в Нижнем Тагиле работает горячая линия, где можно решить вопросы с покупкой продуктов и лекарств. Номера горячей линии – 25-78-92 или 25-78-83.