Дети лишились маткапитала из-за обмана мамы: опекун борется за права в Нижнем Тагиле

По мнению Татьяны, материнский капитал просто обналичили, а в действиях с выкупом дома прослеживается схема обмана. Как женщина сообщила TagilCity.ru, 180 тысяч получила на руки мать, 150 тысяч – продавец дома - на самом деле перекупщица, которая купила дом незадолго до продажи, а сразу после сделки поменяла ФИО и уехала в Москву, и 100 тысяч рублей остались у риелтора.