Дети лишились маткапитала из-за обмана мамы: опекун борется за права в Нижнем Тагиле

Татьяна Важенина взяла под опеку троих двоюродных племянников, когда их мать лишили родительских прав. По словам женщины, родитель с помощью продавца дома и риэлтора обналичили маткапитал и наделили детей долями в непригодном для проживания полуразрушенном доме в поселке Ясашная Алапаевского района. Татьяна рассказала TagilCity.ru о фотографии дома по улице Советская, 36, которую ей показали в опеке.
Полуразвалина без окон и дверей с упавшим забором. Это фото ещё столетней давности. А в наше время я вообще не знаю, осталось ли там что-то от него, заметила Татьяна Важенина.
Женщина поделилась с редакцией заключением комиссии, в котором указывается, что помещение было признано непригодным для жилья. В частности, в описании говорится о разрушенном фундаменте с трещинами, продуваемых и промерзающих стенах, пораженном гнилью потолке, поврежденных дверях, не открывающихся створках окон, трещинах и сдвигах кирпичей печи, отсутствии водоснабжения и водоотведения.
В документе сообщается, что межведомственная комиссия, назначенная администрацией Алапаевска, по результатам обследования признала дом несоответствующим требованиям, предъявляемым к жилому помещению.
В связи с ухудшением, физическим износом в процессе эксплуатации здания отдельными его частями эксплуатационных характеристик, приводящего к снижению до недопустимого уровня надежности здания, говорится в акте обследования помещения.
Как рассказала TagilCity.ru Татьяна Важенина, для восстановления прав детей она обращалась в отдел по борьбе с экономическими преступлениями с заявлением на мошенничество матери и риелтора.
Женщина заметила, что дом в 2009 году был признан непригодным, а куплен в 2014 году за 430 тысяч рублей по бумагам риелтора.
Показания матери и продавца дома на суде говорят о том, что он был продан за 150 тысяч рублей. Я не понимаю, почему ОБЭП не нашëл тут состава преступления. Скорее всего, не захотели в этом разбираться подробно, сказалаТатьяна.
По мнению Татьяны, материнский капитал просто обналичили, а в действиях с выкупом дома прослеживается схема обмана. Как женщина сообщила TagilCity.ru, 180 тысяч получила на руки мать, 150 тысяч – продавец дома - на самом деле перекупщица, которая купила дом незадолго до продажи, а сразу после сделки поменяла ФИО и уехала в Москву, и 100 тысяч рублей остались у риелтора.
Но у риэлтора бумага, что перевели матери 430 тысяч рублей. А мать на суде говорила, что они с риэлтором тут же сходили в банк, сняли эти деньги с еë счëта, и они остались у риэлтора, поделилась Татьяна Важенина.
Татьяна год назад обратилась в пенсионный фонд с решением суда, где было обозначено признать последствия сделки недействительными, но ей отказали.
После чего я обратилась снова в суд с иском к пенсионному фонду, проиграла, потом подала апелляцию и выиграла. И теперь уже с окончательным к ним пришла, рассказала женщина.
По апелляционному определению за январь этого года, суд постановил признать договор купли-продажи недействительным, обязать мать детей возвратить продавцу полученную по сделке недвижимость и взыскать с продавца в бюджет пенсионного фонда деньги, перечисленные на улучшение жилищных условий семьи по материнскому капиталу. И раз несовершеннолетние из-за лишения их матери родительских прав материнским капиталом не воспользовались, судебная коллегия определила восстановить права детей на дополнительные меры государственной поддержки.
Как сказала Татьяна, со стороны детей решение суда было исполнено – дом был возвращен продавцу, а исполнительный лист направлен в пенсионный фонд.
В пенсионном фонде редакции TagilCity.ru сообщили о проводимой по данному факту проверке, чтобы оперативно восстановить права детей на материнский капитал.