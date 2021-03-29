Экс-глава следственного отдела СКР Михаил Бусылко не признал вину по делу о взятке

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29 марта в Екатеринбурге начался судебный процесс по делу экс-главы Следственного отдела СУ СКР по городу Верхняя Пышма Михаила Бусылко, адвоката Вострецова и зампрокурора Дмитрия Чуличкова, обвиняемых во взяточничестве.
Их судят по статье 290 УК РФ за получение взятки и дачу взятки в особо крупном размере.
По материалам дела вознаграждение в размере около 2 млн рублей Бусылко и адвокат Владислав Вострецов передали от бизнесмена Виталия Трухина. За то, чтобы СК возобновил уголовное дело о хищении активов АО «Металлургический завод имени Бардина».
Вину не признаю, преступления не совершал,заявил обвиняемый Бусылко в суде.
Как передает «ТАСС», не признал вину и бывший заместитель прокурора Чуличков.