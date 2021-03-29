«Может встать НТМК»: машинисты пожаловались на неисправные локомотивы

Машинисты, обслуживающие цеха ЕВРАЗ НТМК, пожаловались на неисправные локомотивы. Компания «СинараПромТранс» с 2017 года получила в эксплуатацию 79 маневровых тепловозов и здание депо. С 2020 года аутсорсингом занимается ООО «СПТ-Нижний Тагил».

В письме на имя вице-президента — руководителя Дивизиона «Урал» — Дениса Новоженова, которое имеется в распоряжении редакции TagilCity.ru, работники ООО «СПТ-Нижний Тагил» просят проверить состояние локомотивов. В связи с плачевным состоянием локомотивного парка мы не можем гарантировать стабильную работу нашего комбината — ЕВРАЗ НТМК, говорится в документе. Работники отмечают, что за время нахождения парка локомотивов в аренде «СПТ-НТ» участились случаи аварийного выхода из строя тепловозов на участках работы. При этом сотрудникам приходится на них работать, потому что технику заменить нечем. По словам работников, локомотивы используются с неисправной масляной системой, из-за чего по 150 литров масла в сутки уходит на землю. Техническое обслуживание тепловозов невозможно провести, так как смотровая яма полностью залита водой с сентября 2020 года. Неполадки могут привести к остановке работы НТМК, отмечают машинисты в письме. В обращении сотрудники пишут, что штат машинистов состоит на 30% из работающих пенсионеров, которые собираются увольняться, так как на «металлоломе» работать не возможно. Руководство «СПТ-НТ» необоснованно уменьшает премию для работников, они до сих пор не получили «тринадцатую зарплату» из-за невыполнения показателей по экономии топлива, написано в документе. В письме отмечается, что при введении новой системы оплаты труда на НТМК зарплата составителей поездов УЖДТ значительно увеличилась и стала равна зарплате машинистов «СПТ-НТ», хотя сложность работы и ответственность у машинистов значительно выше, чем у составителей поездов. При этом, авторы обращения утверждают, что заработная плата в «СПТ-НТ» не повысилась ни по одной профессии. Также сотрудники пожаловались на режим труда и отдыха. Они выходят на смену в свои выходные по шесть-семь раз в месяц. В случае невыплаты единовременного поощрения до 1 апреля 2021 года, мы будем вынуждены пойти на крайние меры, в том числе отказаться от выхода на работу в свои выходные дни и отказаться от работы на неисправных тепловозах, написали работники. Письмо подписали более 100 сотрудников «СПТ-НТ», оно было подано 29 марта вице-президенту, руководителю Дивизиона «Урал», Денису Новоженову.

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