Обвиняемому в гибели двух человек в ДТП в Екатеринбурге грозит реальный срок

Обвиняемому в гибели двух человек в ДТП в Екатеринбурге грозит реальный срок

Сегодня, 10:44ОбществоФото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Иностранцу, обвиняемому в гибели двух человек в ДТП в Екатеринбурге, грозит реальный срок. Мужчина нарушил правила перевозки пассажиров и спровоцировал аварию.

В суд передано уголовное дело в отношении иностранца, устроившего смертельное ДТП в Екатеринбурге 19 декабря прошлого года. 28-летний мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц).

Обвиняемый, управляя автомобилем «Мерседес-Бенц Е230», вопреки ограничению – 80 км/ч, двигался по проезжей части Объездной дороги со стороны улицы Амундсена в направлении улицы Серафимы Дерябиной в Ленинском районе города Екатеринбурга со скоростью более 92 км/ч.

Кроме того, обвиняемый перевозил пятерых пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности (сверх количества, предусмотренного технической характеристикой автомобиля).

В частности, он перевозил 5 пассажиров, в том числе одного – на переднем пассажирском сидении, четверых - на заднем пассажирском сидении. Допустив преступную небрежность, управляя автомобилем со скоростью выше 90 км./ч., не учтя дорожные и метеорологические условия, обвиняемый не справился с управлением, допустил занос автомобиля, наезд на бордюрный камень проезжей части Объездной дороги, после чего, выехав за пределы проезжей части, допустил наезд на дерево. В результате наезда на дерево автомобиль отбросило на проезжую часть Объездной дороги, где произошло его столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Шевроле»,рассказали о подробностях аварии в пресс-службе прокуратуры.

В результате в ДТП погибли два пассажира, еще один получил травмы, которые экспертом расценены как причинившие тяжкий вред его здоровью.

В скором времени данное уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Екатеринбурга.

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