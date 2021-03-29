Первый укус клеща зарегистрирован в Свердловской области

29 марта первый случай укуса клеща зарегистрирован в Свердловской области. Пострадавшая женщина из Екатеринбурга уверяет, что последние две недели не покидала город.

Сезон активности клещей на Среднем Урале можно считать открытым. О первом зарегистрированном случае укуса клеща в ходе пресс-конференции сообщила заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Анжелика Пономарева. По данным ведомства, от укуса кровососущего пострадала 44-летняя местная жительница, которая проживает в центре Екатеринбурга. Она уверяет, что последние две недели не покидала пределы города, не была в скверах и парках. Присосавшегося клеща она обнаружила ночью и сразу обратилась в больницу. Из-за того, что у пострадавшей нет прививки от энцефалита, врачам пришлось поставить ей иммуноглобулин. В Роспотребнадзоре жителей Среднего Урала предупреждают, что впереди - около полугода клещевой активности. С учетом биологических особенностей переносчика специалистами службы сделан прогноз о том, что в 2021 году в целом по области ожидается средняя численность иксодовых клещей в рамках среднемноголетних показателей. Количество лиц, покусанных клещами, ожидается на уровне прошлого года, отметили в пресс-службе ведомства. Напомним, в области ежегодно регистрируется около 25-30 тысяч пострадавших от укусов клещей.

Материалы по теме: Первый ПЦР-тест на малярию зарегистрирован в России

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter