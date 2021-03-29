Порядок сноса домов в рамках реновации будет определен в Екатеринбурге

Порядок сноса домов в Екатеринбурге в рамках реновации будет определен депутатами 30 марта.

Депутаты готовятся к принятию нового законопроекта. Его рассмотрят 30 марта. Он определит порядок реновации жилья. Спикер ЗакСО Людмила Бабушкина на заседании отметила, что важно соблюсти права жителей Екатеринбурга. Согласно ее словам, законы должны помочь активизировать работу по расселению граждан из непригодного жилья. Также необходимо привлекать инвесторов. Напомним, реновация в Свердловской области принимается в рамках федерального закона № 294. Все проекты КРТ обяжут включать в схемы территориальное планирование городов Урала.

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