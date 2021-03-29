Правозащитник попросил главу ФСИН разобраться в бунте уральских заключенных

Также правозащитник потребовал отстранить от дела сотрудников данной колонии. Именно в ИК-47 несколько заключенных накануне порезали себе вены. По мнению Антона Дроздова, должностные лица совершили преступления по статье 117 УК РФ (Истязание) и статье 316 УК РФ (Укрывательство преступлений).
Также в своем заявлении правозащитник подчеркнул, что протест осужденных может быть связан с возможными преступлениями активистов колонии, которые получали приказы от администрации учреждения, сообщает Znak.
Напомним, 29 марта в СМИ начала появляться информация от родственников заключенных в ИК-47 о массовом вскрытии вен осужденными, однако в пресс-службе ГУФСИН сообщили, что это были легкие порезы. После стало известно, что Следственный комитет проводит проверку по факту инцидента.