Сбой сирен, неисправные локомотивы и бунт в колонии. Итоги дня в Свердловской области

Сбой сирен, неисправные локомотивы и бунт в колонии. Итоги дня в Свердловской области
Сегодня, 19:26ОбществоФото: pixabay.com
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 29 марта.

Следственный комитет организовал проверку по сообщению о нападении полковника МВД на адвоката в отделе полиции Екатеринбурга. Сейчас проводятся доследственные проверочные мероприятия, допрашиваются очевидцы, затем будет принято решение. Инцидент произошел 28 марта в в отделении полиции № 7. Адвокат и его подзащитная из Дагестана прятались в отделе полиции от неизвестных, так как она сбежала из дома без документов из-за принуждения к браку. По словам мужчины, среди тех, кто пытался вытащить его и девушку из отделения на улицу, был полковник Магомед Курбанов, один из начальников уголовного розыска столицы Урала.

Машинисты, которые обслуживают цеха ЕВРАЗ НТМК, пожаловались на неисправные локомотивы и написали письмо на имя вице-президента, руководителя Дивизиона «Урал», Дениса Новоженова. Компания «СинараПромТранс» получила в эксплуатацию маневровые поезда и здание депо в 2017 году. С 2020 года аутсорсингом занимается ООО «СПТ-Нижний Тагил». По словам рабочих, неполадки могут привести к остановке работы НТМК, так как они отказываются работать на «металлоломе». Они отметили, что локомотивы используются с неисправной масляной системой, из-за этого по 150 литров масла в сутки уходит на землю. Между тем, руководство лишает их «тринадцатой зарплаты» из-за невыполнения показателей по экономии топлива. Также сотрудники пожаловались, что им приходится по шесть-семь смен отрабатывать в выходные дни, так как нарушен режим труда и отдыха. В случае невыплаты единовременного поощрения до 1 апреля 2021 года, они готовы пойти на крайние меры, в том числе отказаться от выхода на работу в свои выходные дни и работы на неисправных тепловозах.

Из-за сбоя в работе программного обеспечения в нескольких городах Свердловской области завыли сирены. Тревожный сигнал услышали жители Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Кушвы. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

Родственники пожаловались на бунт заключенных в ИК-47 Каменска-Уральского, во время которого осужденные массово вскрывали вены. По их словам, они протествали против насилия со стороны активистов, при этом сотрудники колонии не давали вызвать скорую помощь. В ГУФСИН по Свердловской области заявили, что это была попытка дестабилизировать ситуацию. Восемь осужденных нанесли себе царапины с целью шантажа и воздействия на руководство ИК.

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