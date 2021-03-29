Центр по утилизации радиоактивных отходов появится под Екатеринбургом

Центр по утилизации радиоактивных отходов появится под Екатеринбургом

Сегодня, 15:04ОбществоАнастасия СтепановаФото: Foto-Rabe / pixabay.com
Будет построен центр по обращению радиоактивных отходов стоимостью 600 млн рублей под Екатеринбургом.

На сайте госзакупок размещена заявка на выполнение инженерных изысканий для разработки проектной документации строительства. Для этого ФГУП «Федеральный экологический оператор» потратит 8,7 млн. рублей, пишет Znak.

Предприятие появится вблизи полигона «Северный». Предварительная стоимость объекта составляет 600 млн рублей.

Начало строительства запланировано на 2022 год. Производительная мощность будет около 600 кубических метров радиоактивных твердых отходов в год. Работа центра предстоит в 2024. Его срок эксплуатации – минимум 50 лет.

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