Банк "Открытие" запустил для клиентов больше 10 программ поддержки

К государственным программам поддержки малого и среднего предпринимательства присоединился банк “Открытие”. Клиенты финансовой организации могут получить кредиты на льготных условиях, воспользоваться реструктуризацией и получить льготы на расчетно-кассовое обслуживание.

По сообщению издания newsnn.ru, клиенты банка “Открытие” могут воспользоваться программой оборотного кредитования на льготных условиях. В рамках ее реализации предприятия малого бизнеса могут получить кредит в размере до трехсот миллионов рублей, а средние компании - до миллиарда рублей. Деньги предоставляются на пополнение оборотных средств или рефинансирование ранее полученных оборотных кредитов. Также по расширенной программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, которую реализует ЦБ совместно с корпорацией МСП, “Открытие” будет предоставлять инвестиционные кредиты. Ставки для малого бизнеса не будут превышать пятнадцати процентов, а среднего - тринадцать с половиной процентов. Также финансовая организация предоставляет ИП, субъектам МСП кредитные каникулы в рамках закона 106-ФЗ. Данная мера поддержки предусмотрена для предпринимателей, которые оформили кредиты до 1 марта текущего года. Банк предоставляет рассрочку субъектам МСП на полгода по погашению основного долга и процентов. Кроме этого, финансовая организация запустила программу реструктуризации кредитов МСП по упрощенной процедуре. В соответствии с условиями программы клиентам предоставляется отсрочка погашения основного долга и уплаты начисленных процентов на срок до полугода с капитализацией процентов в основной долг, а также пролонгацию действующих кредитов. Еще одна мера поддержки МСП - льготные условия расчетно-кассового обслуживания. Программа предназначена для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, которые занимаются частной практикой. Оформить такое обслуживание можно до 30 апреля текущего года включительно. МСП финансовая организация предоставит бесплатно РКО и пятнадцать процентов годовых на среднемесячный остаток по счету на полгода. В соответствии с распоряжением Банка России “Открытие” с 18 апреля по 31 августа текущего года снижает ставку банковской комиссии за эквайринг до 1 процента от объема операций. Такие условия будут распространяться на розничную продажу продуктов питания, оплату потребительских товаров, услуги связи, ЖКУ и многое другое. С одиннадцатого марта в рамках 106-ФЗ банк “Открытие” начал принимать заявки на кредитные каникулы от розничных клиентов. Данная мера поддержки предназначена для клиентов, которые могут документально подтвердить, что за месяц до подачи обращения их доход снизился на тридцать и более процентов в сравнении со среднемесячным показателем прошлого года. Кредитные каникулы будут предоставляться на срок до полугода. Если клиент не попадает под условия госпрограммы кредитных каникул, он может направить в банк обращение на предоставление ипотечных каникул, которые предоставляются один раз в течение всего срока кредитования на 6 месяцев.

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