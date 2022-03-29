Дом детского творчества в Тагиле получит 500 тысяч на ремонт малого актового зала

Театральный кабинет в учреждении требует ремонта на протяжении долгих лет, рассказала редакции TagilCity.ru директор Дома творчества Наталья Кравченко. Деревянные окна в помещении приходилось утеплять, стены из-за старых обоев не соответствовали требованиям СанПиНа, потолок и пол деформировались.
Этот кабинет считается как мини-актовый зал, где есть небольшая сцена. Здесь занимаются две студии — около 120 детей. Также помещение очень удобно для проведения различных мероприятий районного и городского уровней, говорит Наталья Кравченко.
Ремонт в помещении, где обучаются около 120 воспитанников, начнется летом этого года. Строители должны заменить окна, переоборудовать сцену, выровнять и отштукатурить стены, заменить пол, обшить потолок и смонтировать новое освещение. Также в рамках реконструкции предусмотрена замена межэтажной двери в холле первого этажа. Сейчас специалисты готовят локально-сметную документацию.
Средства на ремонт кабинета в Доме детского творчества Ленинского района выделил депутат Нижнетагильской городской думы Александр Петров. Общая сумма выполненных работ составит 500 тысяч рублей.
Мы и раньше помогали объединениям — детским садам, школам. В этот раз ко мне обратился директор Дома творчества. Мы обратились к главе города с предложением распределить часть средств, предусмотренных на реализацию депутатских указов, на ремонт помещений Детского дома творчества Ленинского района. Конечно, условия, в которых занимаются дети, должны быть достойными. Мы очень рады, что смогли помочь, сказал Александр Петров.
В Доме детского творчества Ленинского района и его подразделений обучаются около трех тысяч школьников и дошколят. Юные тагильчане от 5 до 18 лет осваивают изобразительное искусство, учат английский язык, развивают театральное мастерство и получают допобразование по другим программам.