Дом детского творчества в Тагиле получит 500 тысяч на ремонт малого актового зала

Мы и раньше помогали объединениям — детским садам, школам. В этот раз ко мне обратился директор Дома творчества. Мы обратились к главе города с предложением распределить часть средств, предусмотренных на реализацию депутатских указов, на ремонт помещений Детского дома творчества Ленинского района. Конечно, условия, в которых занимаются дети, должны быть достойными. Мы очень рады, что смогли помочь, сказал Александр Петров.