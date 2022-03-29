Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Розман заплатит 100 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Суд по делу о дискредитации вооруженных сил РФ над бывшим мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом завершился начислением штрафа. Ему постановлено выплатить 100 тысяч рублей по двум протоколам.

Накануне сам Ройзман сообщил о том, что его вызвали в отделение полиции для составления протокола. По статье, которая ему вменяется, предусмотрено наказание в виде штрафа от 30 до 50 тысяч рублей, пишет ЕАН. Причиной возбуждения административного дела стала жалоба члена Общественной палаты Максима Григорьева главе СК РФ Александру Бастрыкину. Григорьев попросил проверить Ройзмана, так как то распространяет постановочные снимки, ставит лайки и призывает к уничтожению украинского профашистского батальона. Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана вызвали в полицию по делу о дискредитации ВС РФ

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