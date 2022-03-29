Патрушев заявил о цели США ослабить ЕС и создать преимущества для своей экономики

Николай Патрушев во время встречи с коллегой из Алжира Нуреддином Макри сделал заявление о цели США. Она, по его мнению, в том, чтобы за счет текущего конфликта ослабить ЕС и создать преимущества для американской экономики.

Как сообщает Мейстер, это можно считать самой точной констатацией сегодняшних целей США. По мнению авторов телеграмм-канала, при резком скачке цен на энергоносители и продовольствие только хуже станут условия развития для европейской экономики. Она лишится конкурентных преимуществ в мире, после чего количество денег у Европы уменьшится, а расходы, наоборот, поднимутся. По мнению Патрушева, цель США, как и во время Второй мировой войны, в ослаблении Европы и нанесении максимального ущерба ее отношениям с РФ. Тем самым Вашингтон создает себе ряд неоспоримым преимуществ, которые приведут к дальнейшему экономическому развитию США. Особенно активно американскими властями проводилась эта политика после того, как завершилась вторая мировая война. Они приложили все усилия, чтобы были разорваны связи между Западной Европой и СССР. С учетом сегодняшних событий, ряд экспертов уже начал называть происходящее «новой» или «второй» холодной войной, что кажется авторам телеграмм-канала вполне справедливым.

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