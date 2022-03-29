Работники уходят в вынужденные отпуска, а экс-мэра Ройзмана оштрафовали

Работники уходят в вынужденные отпуска, а экс-мэра Ройзмана оштрафовали
Работники уходят в вынужденные отпуска, а экс-мэра Ройзмана оштрафовали
Вчера, 22:21ОбществоФото: TagilCity.ru
«Уралвагонзавод» подтвердил перевод части сотрудников в вынужденные отпуска, а бывшего мэра Екатеринбурге Ройзмана вызвали в полицию по делу о дискредитации российской армии – рассказываем о самых интересных событиях вторника, 29 марта, в Нижнем Тагиле и Свердловской области.

На предприятии «Уралвагонзавод» подтвердили перевод части работников вагоносборочного производства в вынужденные отпуска с сохранением 2/3 оплаты труда. Причина - переналадка конвейера для производства продукции. Численность сотрудников не уточняется.

Два детсада в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом, закрытые на месяц из-за качества воды, вновь распахнули свои двери. Во вторично отобранных пробах воды не обнаружили нарушений санитарных показателей.

Перерасчет за воду с запахом фекалий жителям поселка Горноуральский сделают только по заявлению жильцов. При этом непонятно, куда им обращаться: в управляющую или ресурсную компанию.

В выходные в Нижнем Тагиле выявили пятикратное превышение сероводорода в воздухе. Наибольшая концентрация ядовитых веществ была зафиксирована в воскресенье, 27 марта.

Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана вызвали в полицию по делу о дискредитации Вооруженных сил России. Суд приговорил бывшего градоначальника к штрафу в размере 100 тысяч рублей по двум протоколам.

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