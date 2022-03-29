Работники уходят в вынужденные отпуска, а экс-мэра Ройзмана оштрафовали

«Уралвагонзавод» подтвердил перевод части сотрудников в вынужденные отпуска, а бывшего мэра Екатеринбурге Ройзмана вызвали в полицию по делу о дискредитации российской армии – рассказываем о самых интересных событиях вторника, 29 марта, в Нижнем Тагиле и Свердловской области.

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