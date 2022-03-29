Расстрелявший посетителя в баре екатеринбуржец задержан

Расстрелявший посетителя в баре екатеринбуржец задержан
Расстрелявший посетителя в баре екатеринбуржец задержан
Сегодня, 16:06ОбществоФото: 1MI
Мужчина, который расстрелял из травматического пистолета посетителя бара Dirty Dance в центре Екатеринбурга, добровольно сдался полиции.

Мужчина 1985 года рождения явился в отделение полиции вместе со своим адвокатом, сейчас он задержан. Оружие, травматический пистолет МР-13, изъято в качестве вещественного доказательства.

Двоих других нападавших сотрудники органов правопорядка нашли в Академическом районе и допросили фигурантов дела, пишет Ура.ру.

Напомним, утром 27 марта в баре Екатеринбурга был ранен охранник из травматического пистолета. Посетитель, которого ранее не пустили в заведение вернулся туда с друзьями и устроил потасовку. Затем злоумышленники скрылись на легковом автомобиле.

Сюжеты:
Екатеринбург
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