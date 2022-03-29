В Биробиджане начнется возведение школы в рамках концессии

В Биробиджане в Еврейской автономной области заключено концессионное соглашение на строительство в этом году школы, рассчитанной на 1275 мест. Глава региона Ростислав Гольдштейн в рамках ежегодного отчета Законодательному собранию ЕАО сообщил о том, как изменилась сфера образования.

Он сказал, что капремонт произведен в общежитии Приамурского государственного университета им. Шолом-Алейхема, где отремонтировали 5500 квадратных метров. Около 300 учащихся и 70 преподавателей теперь живут в нормальных условиях. Это все было реализовано благодаря поддержке федерального центра и президента России Владимира Путина, а также полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Об этом пишет eaomedia.ru. Также в течение двух лет в рамках политики модернизации сферы образования правительство ЕАО отремонтировало 12 школ, 16 детсадов и колледж. В регионе открыли 22 «Точки роста» — это специальные кабинеты, которые оборудованы современной техникой. Они позволяют сделать образовательный процесс более интересным. В 2022 году в различных муниципальных образованиях региона откроются еще четыре «Точки роста». Кроме этого, было отремонтировано восемь школьных стадионов и восемь спортивных залов. В 53 школах обновлены пищеблоки. А новое компьютерное оборудование установили в 35 образовательных учреждениях. В этом году запланировали капремонт в школе и детсаду села Кукелево Ленинского района. Современное оборудование будет поставлено в четыре учреждения среднего профессионального образования. Отремонтируют три стадиона в школах, восемь спортивных залов и четыре детских сада. Также планируется создать методический центр на базе детского технопарка. По словам начальника областного департамента образования Натальи Соловченковой, этот центр будет регулировать сферу дополнительного образования. Он будет заниматься созданием и оценкой программ. А также выставлять критерии их значимости и вводить системы персонифицированного учета в сфере допобразования — электронные сертификаты. Планируется постоянно повышать профессиональную квалификацию педагогов региона. Для этого создан центр непрерывного повышения педагогического мастерства на базе Института развития образования ЕАО.

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