В Нижнем Тагиле скончался ветеран Великой Отечественной войны Василий Михайлов

В Нижнем Тагиле ушел из жизни 96-летний ветеран Великой Отечественной войны Василий Михайлов. Печальную новость сообщил в соцсетях глава города Владислав Пинаев.
Василий Михайлов ушел на фронт в 1943 году 18-летним юношей. Принимал участие в освобождении Восточной Пруссии, Белоруссии, Латвии и Литвы.
Вернувшись в 1949 году в родную деревню Волок, устроился инспектором молочной промышленности на завод по переработке молока в Андриаполе. Позже стал директором этого завода.
В Нижний Тагил переехал в 1954 году. Работал электриком на руднике имени III Интернационала. Отучившись на машиниста, стал возить руду.
В 1972 году был избран секретарем парткома от ж/д цеха. Следующие 50 лет жизни Василия Михайлова были связаны с ВГОКом и железной дорогой.
Мэр Нижнего Тагила выразил соболезнования родным и близким Василия Дорофеевича.