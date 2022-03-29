В Нижнем Тагиле скончался ветеран Великой Отечественной войны Василий Михайлов

В Нижнем Тагиле скончался ветеран Великой Отечественной войны Василий Михайлов
В Нижнем Тагиле скончался ветеран Великой Отечественной войны Василий Михайлов
Сегодня, 17:06ОбществоФото: https://vk.com/pinaev_vladislav
О смерти 96-летнего участника ВОВ сообщил 29 марта мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

В Нижнем Тагиле ушел из жизни 96-летний ветеран Великой Отечественной войны Василий Михайлов. Печальную новость сообщил в соцсетях глава города Владислав Пинаев.

Василий Михайлов ушел на фронт в 1943 году 18-летним юношей. Принимал участие в освобождении Восточной Пруссии, Белоруссии, Латвии и Литвы.

Вернувшись в 1949 году в родную деревню Волок, устроился инспектором молочной промышленности на завод по переработке молока в Андриаполе. Позже стал директором этого завода.

В Нижний Тагил переехал в 1954 году. Работал электриком на руднике имени III Интернационала. Отучившись на машиниста, стал возить руду.

В 1972 году был избран секретарем парткома от ж/д цеха. Следующие 50 лет жизни Василия Михайлова были связаны с ВГОКом и железной дорогой.

Мэр Нижнего Тагила выразил соболезнования родным и близким Василия Дорофеевича.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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