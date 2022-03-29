За мошенничество на 1,2 млн экс-сотрудникам МЧС из Екатеринбурга грозит до 10 лет

По версии следствия, в 2012 пенсионер МЧС обратился к знакомому сотруднику отдела кадров с просьбой о возможности увеличения пенсионных выплат.
Между собой они вступили в сговор и подготовили подложные документы. В них содержались ложные сведения о должностях, спецзвании и периодах службы в подразделениях ГУ МЧС. Все это давало возможность получать повышенную пенсию. Документы были переданы в профильное пенсионное подразделение.
В связи с предоставленной документацией пенсионеру с 2013 по 2021 годах необоснованно выплачено более 1,2 млн рублей.