За мошенничество на 1,2 млн экс-сотрудникам МЧС из Екатеринбурга грозит до 10 лет

За мошенничество на 1,2 млн экс-сотрудникам МЧС из Екатеринбурга грозит до 10 лет
За мошенничество на 1,2 млн экс-сотрудникам МЧС из Екатеринбурга грозит до 10 лет
Сегодня, 10:58ОбществоФото: 1MI
Обвинение в мошенничестве предъявлено бывшим сотрудникам ГУ МЧС по Свердловской области в Екатеринбурге.

По версии следствия, в 2012 пенсионер МЧС обратился к знакомому сотруднику отдела кадров с просьбой о возможности увеличения пенсионных выплат.

Между собой они вступили в сговор и подготовили подложные документы. В них содержались ложные сведения о должностях, спецзвании и периодах службы в подразделениях ГУ МЧС. Все это давало возможность получать повышенную пенсию. Документы были переданы в профильное пенсионное подразделение.

В связи с предоставленной документацией пенсионеру с 2013 по 2021 годах необоснованно выплачено более 1,2 млн рублей.

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