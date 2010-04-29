11 ветеранов г. Нижний Тагил получили ключи от квартир

Дом с новыми квартирами для тагильских ветеранов находится на Гальянке, в микрорайоне «Солнечная долина». Квартиры телефонизированы, туда проведено многоканальное телевидение. В квартиры площадью 50 квадратных метров ветераны переедут из частных домов, общежитий и домов старого типа. Мэр Нижнего Тагила Валентина Исаева отметила, что вручение квартир фронтовикам будет продолжено. В администрацию города поданы 8 новых заявлений на улучшение жилищных условий.