50 жителей г. Нижний Тагил решили принять участие в программе по утилизации автомобилей
29 апреля 2010, 16:41ОбществоArtem
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И уже сняли свою машину с учёта, рассказал нам начальник МРЭО нижнетагильской ГИБДД Сергей Копёркин.
Вообще, по его данным, по сравнению с прошлым месяцем тагильчане стали в три раза чаще ставить на учёт и снимать с учёта автомобили. Такой наплыв обращений в МРЭО характерен для весны, говорит Сергей Копёркин. Люди получают счета из налоговой и решают продать свой автомобиль. Кстати если в прошлом году в этот же период среди ставящихся на учёт машин каждая четвёртая была новой, то в этом году – только каждая десятая. Остальные автомобили – подержанные, отметил Сергей Копёркин.
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© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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