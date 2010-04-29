50 жителей г. Нижний Тагил решили принять участие в программе по утилизации автомобилей

Вообще, по его данным, по сравнению с прошлым месяцем тагильчане стали в три раза чаще ставить на учёт и снимать с учёта автомобили. Такой наплыв обращений в МРЭО характерен для весны, говорит Сергей Копёркин. Люди получают счета из налоговой и решают продать свой автомобиль. Кстати если в прошлом году в этот же период среди ставящихся на учёт машин каждая четвёртая была новой, то в этом году – только каждая десятая. Остальные автомобили – подержанные, отметил Сергей Копёркин.