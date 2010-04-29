Большой спорт «выведут» из состава УВЗ

Работники, которые относятся к этой сфере – инструкторы, спортсмены, тренеры – переходят в общественную организацию «Спортивный клуб «Спутник». При этом им сохранят ту же заработную плату, которую они получали, будучи оформленными в корпорации. Клубу предоставлено право безвозмездного пользования всеми спортивными объектами. Об этом заявила в интервью агентству «Интерфакс» заместитель генерального директора корпорации Светлана Иванилова.

Составлен бюджет, в рамках которого прописаны все затраты, связанные со спортом, и положения на случай, если «Спутник» самостоятельно не обеспечит поступление средств в свой бюджет из дополнительных источников. «Преобразования проводятся по нескольким причинам. Во-первых, в связи с необходимостью вывода непрофильных активов в дочерние общества. Во-вторых, видно, что необходимый бюджет на поддержку спорта должен быть в пределах 300 млн руб.в год. На 2010 г. он вполовину меньше. Не заложены средства на приобретение инвентаря, на специальную подготовку», - отметила Светлана Иванилова.