Доставка пенсий в г. Нижний Тагил в связи с майскими праздниками будет произведена досрочно

Организации федеральной почтовой связи выплатят пенсии в следующем порядке: 30 апреля - за 1 мая, 3 мая – за 2 и 3 число. С 4 мая выплаты будут производиться по графику.

Предприятия альтернативной доставки (ООО «Обеспечение-Урал» и ООО «Обеспечение-НТ»), работающие в праздничный день, доставку пенсии c 1 мая будут осуществлять в соответствии с графиком выплаты.

Консультации по вопросу можно получить в Управлении Пенсионного фонда РФ в городе Нижний Тагил и Пригородном районе (ул. Красноармейская, 7а, тел: 42-03-37), для жителей Дзержинского района - по адресу ул. Окунева, 22, тел: 33-18-16.