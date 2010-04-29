Доставка пенсий в г. Нижний Тагил в связи с майскими праздниками будет произведена досрочно
29 апреля 2010, 10:53ОбществоArtem
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Доставка пенсий и социальных выплат в связи с майскими праздниками будет произведена досрочно, сообщает УПФ в Нижнем Тагиле и Пригородном районе.
Организации федеральной почтовой связи выплатят пенсии в следующем порядке: 30 апреля - за 1 мая, 3 мая – за 2 и 3 число. С 4 мая выплаты будут производиться по графику.
Предприятия альтернативной доставки (ООО «Обеспечение-Урал» и ООО «Обеспечение-НТ»), работающие в праздничный день, доставку пенсии c 1 мая будут осуществлять в соответствии с графиком выплаты.
Консультации по вопросу можно получить в Управлении Пенсионного фонда РФ в городе Нижний Тагил и Пригородном районе (ул. Красноармейская, 7а, тел: 42-03-37), для жителей Дзержинского района - по адресу ул. Окунева, 22, тел: 33-18-16.
© Ольга Орехова TagilCity.ru
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