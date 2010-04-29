Комментируем фотоконкурс «Звезда комедии»

Почувствуй себя участником кастинга на роль в комедийном кино! Загрузи фотографии в комедийном жанре: смешные, веселые, прикольные - и выиграй романтический ужин на двоих в Кафе «Cinema» и билеты в киноцентр «Киномакс» на фильм по твоему выбору. Фотоконкурс «Звезда комедии» проходит с 30 апреля до 27 мая 2010 г.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter