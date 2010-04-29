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Мужчина, оскорбивший сотрудницу милиции в г. Нижний Тагил, наказан исправительными работами
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мужчина, оскорбивший сотрудницу милиции в г. Нижний Тагил, наказан исправительными работами

29 апреля 2010, 16:33ОбществоArtem
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