Мужчина, оскорбивший сотрудницу милиции в г. Нижний Тагил, наказан исправительными работами

Несколько месяцев назад сотрудниками ЛОВД был задержан и доставлен в отделение милиции пьяный мужчина. Во время составления протокола задержанный оскорблял женщину - сотрудника ППС нецензурной бранью. Как рассказали нам в транспортной прокуратуре, накануне этот инцидент рассматривал мировой судья. Уголовное дело по просьбе обвиняемого было рассмотрено в особом порядке. На суде он полностью признал свою вину и извинился перед оскорбленной женщиной, которая, впрочем, не настаивала на строгом наказании. Судья решил не ограничиваться штрафом, так как у обидчика уже была судимость. Суд приговорил мужчину к 8-ми месяцам исправительных работ.