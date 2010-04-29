Мужчина, оскорбивший сотрудницу милиции в г. Нижний Тагил, наказан исправительными работами
29 апреля 2010, 16:33ОбществоArtem
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Мужчина, оскорбивший сотрудницу милиции, получил 8 месяцев исправительных работ.
Несколько месяцев назад сотрудниками ЛОВД был задержан и доставлен в отделение милиции пьяный мужчина. Во время составления протокола задержанный оскорблял женщину - сотрудника ППС нецензурной бранью. Как рассказали нам в транспортной прокуратуре, накануне этот инцидент рассматривал мировой судья. Уголовное дело по просьбе обвиняемого было рассмотрено в особом порядке. На суде он полностью признал свою вину и извинился перед оскорбленной женщиной, которая, впрочем, не настаивала на строгом наказании. Судья решил не ограничиваться штрафом, так как у обидчика уже была судимость. Суд приговорил мужчину к 8-ми месяцам исправительных работ.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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