Об инженерной элите СССР рассказали музейщики Уралвагонзавода
29 апреля 2010, 16:13ОбществоArtem
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Накануне в московском Политехническом музее состоялась международная научная конференция «Наука и техника – фронту», посвященная 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Основной темой конференции стала деятельность конструкторских бюро и промышленных предприятий страны в годы войны. Часть докладов была посвящена истории создания оружия Победы. Доклады музейщиков Уралвагонзавода получили высокие оценки слушателей, отметили в пресс-службе преприятия.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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