Об инженерной элите СССР рассказали музейщики Уралвагонзавода

Основной темой конференции стала деятельность конструкторских бюро и промышленных предприятий страны в годы войны. Часть докладов была посвящена истории создания оружия Победы. Доклады музейщиков Уралвагонзавода получили высокие оценки слушателей, отметили в пресс-службе преприятия.