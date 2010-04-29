Областная комиссия поможет навести порядок в сфере ЖКХ Горноуральского городского округа

В её составе – сотрудники контрольно-ревизионного управления министерства финансов Свердловской области, областного министерства энергетики и ЖКХ, правоохранительных органов. Причина – значительный рост долгов за топливно-энергетические ресурсы. За последний год долги округа выросли почти втрое до 140 миллионов рублей, сообщили нам в департаменте информполитики губернатора. Всё это ставит под угрозу подготовку к новому отопительному сезону в Горноуральском городско округе, считает председатель правительства Свердловской области Анатолий Гредин. Комиссия должна дать конкретные предложения по наведению порядка в жилищно-коммунальной сфере муниципалитета.