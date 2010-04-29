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Работа по поддержке малых предпринимателей Свердловской области перейдет в режим «on-line»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Работа по поддержке малых предпринимателей Свердловской области перейдет в режим «on-line»

29 апреля 2010, 16:09ОбществоArtem
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