Работа по поддержке малых предпринимателей Свердловской области перейдет в режим «on-line»
29 апреля 2010, 16:09ОбществоArtem
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Свердловский министр экономики Михаил Максимов прокомментировал реорганизацию комитета по поддержке малого предпринимательства, который уже в начале мая станет аналогичным департаментом в министерстве экономике.
Теперь работа с начинающими бизнесменами будет выведена в Интернет. «Любой человек, имеющий инициативу, заходит в систему и заполняет форму. Он излагает свои идеи, а органы власти и бизнес-сообщество будут помогать ему своими советами. Проекты будут отбираться также представителями бизнеса и власти, такой отбор гораздо эффективнее, чем отбор на конкурсной основе»,— приводит слова Максимова АПИ.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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