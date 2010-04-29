Работа по поддержке малых предпринимателей Свердловской области перейдет в режим «on-line»

Теперь работа с начинающими бизнесменами будет выведена в Интернет. «Любой человек, имеющий инициативу, заходит в систему и заполняет форму. Он излагает свои идеи, а органы власти и бизнес-сообщество будут помогать ему своими советами. Проекты будут отбираться также представителями бизнеса и власти, такой отбор гораздо эффективнее, чем отбор на конкурсной основе»,— приводит слова Максимова АПИ.