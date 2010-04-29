Сезон весна/лето 2010 глазами тагильских дизайнеров. Фестиваль моды пройдёт завтра в г. Нижний Тагил

В нем примут участие закройщики, дизайнеры, модельеры и студенты городских образовательных учреждений швейного профиля. Как нам рассказала заместитель директора по производственному обучению техникума Людмила Смирнова, в программе фестиваля запланированы показы коллекций одежды тагильских дизайнеров сезона весна/лето и осень/зима 2010 в номинациях «нарядное платье», «детская одежда», и «авангардное направление в одежде». В завершение фестиваля состоится шоу-дефиле.