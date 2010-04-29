В г. Нижний Тагил прокуратура передала дела компьютерных «пиратов» в суд
29 апреля 2010, 16:27ОбществоArtem
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Транспортная прокуратура города Нижний Тагил передала в суд дела преступников, которые нанесли ущерб более 350 тысяч рублей производителям программного обеспечения.
Три жителя города Н. Тагил не законно устанавливали программы на компьютеры тагильчан и получали за это от 200-от до 600-от рублей. В ходе контрольной закупки, преступники были задержаны и взяты под стражу. Как рассказали нам в транспортной прокуратуре, двум «пиратам» прокурор уже утвердил обвинительное заключение и передал их дела в суд, третьему уже предъявлено обвинение ив ближайшее время дело тоже будет направлено в суд.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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