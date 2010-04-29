В г. Нижний Тагил прокуратура передала дела компьютерных «пиратов» в суд

Три жителя города Н. Тагил не законно устанавливали программы на компьютеры тагильчан и получали за это от 200-от до 600-от рублей. В ходе контрольной закупки, преступники были задержаны и взяты под стражу. Как рассказали нам в транспортной прокуратуре, двум «пиратам» прокурор уже утвердил обвинительное заключение и передал их дела в суд, третьему уже предъявлено обвинение ив ближайшее время дело тоже будет направлено в суд.