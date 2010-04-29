В Свердловской области протестируют беспроводную сеть четвертого поколения

В список «избранных» также вошли Приморский край, Костромская и Ростовская области. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Минкомсвязи РФ, речь, в частности, идет о технологии LTE. Технология LTE была разработана с целью повышения скорости передачи данных по беспроводному соединению. Теоретическая максимальная скорость скачивания в сетях LTE почти в 50 раз быстрее, чем позволяет самая современная беспроводная технология 3G.