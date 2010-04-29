В Свердловской области протестируют беспроводную сеть четвертого поколения
29 апреля 2010, 16:06ОбществоArtem
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Свердловская область войдет в число пилотных регионов, где будут тестироваться сети широкополосного мобильного доступа четвертого поколения (4G).
В список «избранных» также вошли Приморский край, Костромская и Ростовская области. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Минкомсвязи РФ, речь, в частности, идет о технологии LTE. Технология LTE была разработана с целью повышения скорости передачи данных по беспроводному соединению. Теоретическая максимальная скорость скачивания в сетях LTE почти в 50 раз быстрее, чем позволяет самая современная беспроводная технология 3G.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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