Ветеранов ждёт бесплатный приём в парикмахерских г. Нижний Тагил

Как рассказала нам начальник управления по развитию потребительского рынка и услуг Татьяна Семиколенных, в ней примут участие 24 парикмахерских и салона красоты. В них ветеранов бесплатно подстригут или окажут какие-либо косметические услуги. Три фотоателье также готовы обслуживать ветеранов в эти дни бесплатно. Как отметила Татьяна Семиколенных, такая социальная акция проводится в городе ежегодно, и ветераны охотно ею пользуются. А всего в течение года парикмахерские и салоны оказывают ветеранам и пенсионерам услуги со скидкой или бесплатно на общую сумму 24 миллиона рублей.