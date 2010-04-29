Ветеранов ждёт бесплатный приём в парикмахерских г. Нижний Тагил
29 апреля 2010, 16:55ОбществоArtem
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Эта социальная акция пройдёт в г. Нижний Тагил с 1-го по 9-е мая.
Как рассказала нам начальник управления по развитию потребительского рынка и услуг Татьяна Семиколенных, в ней примут участие 24 парикмахерских и салона красоты. В них ветеранов бесплатно подстригут или окажут какие-либо косметические услуги. Три фотоателье также готовы обслуживать ветеранов в эти дни бесплатно. Как отметила Татьяна Семиколенных, такая социальная акция проводится в городе ежегодно, и ветераны охотно ею пользуются. А всего в течение года парикмахерские и салоны оказывают ветеранам и пенсионерам услуги со скидкой или бесплатно на общую сумму 24 миллиона рублей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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