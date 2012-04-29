Ответственность за проведение церемоний Олимпиады-2014 ляжет на Константина Эрнста

Везде, где творятся дела государственной важности, у государства должны быть свои, проверенные люди. Свой парень, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст был назначен на престижный пост председателя наблюдательского совета компании «Агентство организации церемоний», которое было создано оргкомитетом Олимпиады-2014 для организации церемоний открытия и закрытия игр.

Некоммерческая организация«Агентство организации церемоний»была основана в феврале 2012 года.

К моменту открытия Олимпийских игр в Сочи агентство будет насчитывать порядка 600 штатных сотрудников, обладающих узкоспециальными знаниями в области проведения масштабных шоу и их телепоказа комментирует оргкомитет Олимпиады.

Коллегой Эрнста по олимпийскому цеху стал Андрей Насоновский, совладелец английского PR-агентства Proactivepr, занявший вакансию генерального директора компании. Как известно, сменил он на этой должности Илью Бачурина. Бачурин, спродюсировавший церемонию передачи олимпийского флага на Олимпиаде-2010 в Ванкувере, заявил, что его назначение на должность гендиректора агентства было лишь формальностью, и попросил освободить его от этих обязанностей.