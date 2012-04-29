Первая «выходная» ночь прошла под эгидой грома и молнии
29 апреля 2012, 08:03Общество
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Поздним вечером долгожданного выходного дня небо засверкало и загрохотало. Правда, ненадолго, но побуянить грозовая туча успела.
По словам очевидцев, а в некоторых районах и жертв, большевсего напугались Вагонка, Малая Кушва и Гальянка. Молнии были настолько яркие,что сначала показалось, будто проблема в проводке, и сам собой включился свет.Однако последующее «ба-бах» прояснило ситуацию, заставив прильнуть людей к окнам.
Конечно, в грозе мало удивительного, но эта была весенней, одной из первых, а это столь же волнительно, как первый снег, первые цветы и вообще все первое.
Особых погромов гроза не принесла, но некоторые тагильчане сообщают, что остались без телевидения - перестала работать антенна.
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