Первая «выходная» ночь прошла под эгидой грома и молнии

По словам очевидцев, а в некоторых районах и жертв, большевсего напугались Вагонка, Малая Кушва и Гальянка. Молнии были настолько яркие,что сначала показалось, будто проблема в проводке, и сам собой включился свет.Однако последующее «ба-бах» прояснило ситуацию, заставив прильнуть людей к окнам.

Конечно, в грозе мало удивительного, но эта была весенней, одной из первых, а это столь же волнительно, как первый снег, первые цветы и вообще все первое.

Особых погромов гроза не принесла, но некоторые тагильчане сообщают, что остались без телевидения - перестала работать антенна.