Сегодня тагильчане в единстве со всем миром отмечают День танцев
29 апреля 2012, 13:25Общество
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Сегодня Международный День танцев, и этот праздник весь мир отмечает уже 30 лет подряд. Дата приурочена к дню рождения французского балетмейстера Жана-Жоржа Новера, гения и «отца современного балета».
TagilCity.ru поздравляет танцевальныеколлективы города, а также всех, кто любит движение в ритм мелодии, кто знает,как передать чувство танцем, кто умеет эффектно тянуть носочек и даже простоплясать. Гибкие наши, пластичные, талантливые и невероятно прекрасные, с Вашимднем!
Напомним, что уже очень скоро на Театральной площадисостоится танцевальный флешмоб. Событие обещает быть ярким и незабываемым.
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