Сегодня тагильчане в единстве со всем миром отмечают День танцев

TagilCity.ru поздравляет танцевальныеколлективы города, а также всех, кто любит движение в ритм мелодии, кто знает,как передать чувство танцем, кто умеет эффектно тянуть носочек и даже простоплясать. Гибкие наши, пластичные, талантливые и невероятно прекрасные, с Вашимднем!