Спектакль "Сальто-морале" номинирован на главную областную театральную премию "Браво!"
29 апреля 2012, 22:10ОбществоОльга Черепова
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С 20 по 28 мая в Екатеринбурге проходит показ спектаклей театров области, участвующих в конкурсе "Лучшая театральная работа года" и номинированных на премию "Браво!".
С 20 по 28 мая в Екатеринбурге проходит показ спектаклей театров области, участвующих в конкурсе "Лучшая театральная работа года" и номинированных на премию "Браво!".В основной афише фестиваля две тагильских постановки.
21 мая на сцене Екатеринбургской драмы - спектакль Т.Захаровой "САЛЬТО-МОРАЛЕ" по мотивам проиведений С.Мрожека.
24 мая на сцене Учебного театра ЕГТИ - спектакль студентов 4 курса Актерского отделения Нижнетагильского колледжа искусств "ЗВЕЗДЫ НА УТРЕННЕМ НЕБЕ" А.Галина (режиссер - мастер курса заслуженный артист РФ И.Булыгин)
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