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Спектакль "Сальто-морале" номинирован на главную областную театральную премию "Браво!"
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Спектакль "Сальто-морале" номинирован на главную областную театральную премию "Браво!"

29 апреля 2012, 22:10ОбществоОльга Черепова
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