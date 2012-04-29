Транспортный налог для байкеров и яхтсменов возрастет в 5 раз
29 апреля 2012, 08:50ОбществоЕвгения
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Новые ставки будут применяться с 2013 года.
Минфин предлагает увеличить в 5 раз транспортный налог для мотоциклов мощностью свыше 130-150 лошадиных сил, гидроциклов мощнее 150 «лошадей», катеров и яхт - свыше 300 лошадиных сил. Об этом говорится в проекте «Основных направлений налоговой политики РФ на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», передает РИА «Новости».
Повышенные налоговые ставки предлагается применять в отношении транспортных средств, произведенных после 2000 года отмечается в документе.
С 2013 года также предлагаются новые налоговые ставки для легковых автомобилей с мощностью двигателя более 410 лошадиных сил - 300 рублей за одну «лошадь». При этом региональным властям будет предоставлена возможность увеличивать эту ставку.
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