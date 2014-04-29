«А где автобус-то?!», - 150 тагильчан в очереди на кладбище (ВИДЕО)
29 апреля 2014, 12:15Общество
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Сегодня, 29 апреля, многие тагильчане отправились на кладбище, чтобы почтить память тех, кого уже нет рядом. Ожидая большое скопление людей, были организованы дополнительные рейсы по маршруту. Ходить они должны были с 9 утра и до 19 вечера.
Однако либо автобусов нужно было больше, либо произошел какой-то сбой. На остановке «Кинотеатр Урал» собрались порядка 150 тагильчан в ожидании транспорта. Люди в полном негодовании едва дождались автобусов. Благо, на место приехали сразу два.
Водитель от комментария отмахнулся, еще бы, за пару минут и тот и другой автобусы оказались набиты битком. «Маршрутчики» только разводят руками: «Мы бы рады увезти, но нам просто не разрешили, с утра всем так и объявили».
К слову, когда от остановки отъехали автобусы, ждать новых остались еще не менее 30 человек. TagilCity.ru следит за развитием событий.
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