Jaguar начал дорожные тесты своего кроссовера
30 апреля 2014, 04:28ОбществоРОман БОТов
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На трассе Нюрбургринга замечен прототип кроссовера Jaguar. Прототип еще очень далек от серийного автомобиля, появление которого запланировано лишь на начало 2017 года. Сейчас же конструкторы работают над ходовой частью модели.
Представляя концептульную модель кроссовера Jaguar C- X17 в прошлом году прошлого года , главный дизайнер компании Jaguar Land Rover Ян Каллум (Ian Callum) сказал : Это инновационный спортивный кроссовер, который сочетает в себе уникальные спортивные традиции марки с функциональностью большого автомобиля. Этот концепт несомненно является Jaguar, только в ином облике. Автомобиль демонстрирует наше желание разширить границы в технологиях и, конечно же, в дизайне .
Кроссовер будет достаточно большим, чтобы называться субкомпактным. Его длина составит предположительно около 4,6 м. Автомобиль должен стать конкурентом уже появившемуся Porsche Macan.
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