Jaguar начал дорожные тесты своего кроссовера

Представляя концептульную модель кроссовера Jaguar C- X17 в прошлом году прошлого года , главный дизайнер компании Jaguar Land Rover Ян Каллум (Ian Callum) сказал : Это инновационный спортивный кроссовер, который сочетает в себе уникальные спортивные традиции марки с функциональностью большого автомобиля. Этот концепт несомненно является Jaguar, только в ином облике. Автомобиль демонстрирует наше желание разширить границы в технологиях и, конечно же, в дизайне .