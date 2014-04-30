Китайская компания Dongfeng выходит на российский рынок

Колесная база одинаковая - 2610 мм. Габаритными размерами (4526 х 1740 х 1465 мм - седан S30; 4351 х 1760 х 1528 мм - H30 Cross) оба автомобиля вписываются в Гольф-класс.

Для моделей предлагается лишь один вариант двигателя - это 1.6-литровый бензиновый атмосферник (e-Teco) мощностью 117 л.с., и два варианта коробки: механическая и 4-ступенчатый гидравлический автомат японской компании Aisin.

Что касается подвески: передняя - McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости, а задняя - многорычажная (что нетипично для китайских автомобилей).

Еще несколько лет назад о качестве изготовления китайских автомобилей можно было сказать лишь одно слово - ужас. Времена меняются... И категоричность в оценках тоже меняется. Что касается автомобилей DFM, то за старание их качество можно оценить на четыре с минусом (для пессимистов - 3+). Исполнение некоторых элементов в отделке оставляет желать лучшего. Но, по крайней мере, в этих автомобилях нет удушающего, фенольного запаха дешевого пластика. Подсветка приборной панели и мультимедиа выполнены в единой цветовой палитре (бело-голубой).

По словам директора по продажам Дунфэн Мотор Рус Кирилла Петрова, планы у компании в 2014 году более чем скромные, реализовать предполагается всего 2500 автомобилей. Но это лишь пробный шар для анализа перспектив российского рынка.

Стоимость седана S30 начинается от 469 000 рублей, H30 Cross - от 519 000 рублей.