Китайская компания Dongfeng выходит на российский рынок
Одна из крупнейших в Китае компания, Dongfeng Motor Corporation (Дунфэн), представила сразу две модели, с которыми выходит на российский автомобильный рынок. Это среднеразмерный седан S30 и хэтчбек улучшенной проходимости H30 Cross. Оба автомобиля построены на одной ситроеновской платформе (улучшенной, по словам представителей компаниии) и эдентичны по конструкции, за исключением кузова.
Колесная база одинаковая - 2610 мм. Габаритными размерами (4526 х 1740 х 1465 мм - седан S30; 4351 х 1760 х 1528 мм - H30 Cross) оба автомобиля вписываются в Гольф-класс.
Для моделей предлагается лишь один вариант двигателя - это 1.6-литровый бензиновый атмосферник (e-Teco) мощностью 117 л.с., и два варианта коробки: механическая и 4-ступенчатый гидравлический автомат японской компании Aisin.
Что касается подвески: передняя - McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости, а задняя - многорычажная (что нетипично для китайских автомобилей).
Еще несколько лет назад о качестве изготовления китайских автомобилей можно было сказать лишь одно слово - ужас. Времена меняются... И категоричность в оценках тоже меняется. Что касается автомобилей DFM, то за старание их качество можно оценить на четыре с минусом (для пессимистов - 3+). Исполнение некоторых элементов в отделке оставляет желать лучшего. Но, по крайней мере, в этих автомобилях нет удушающего, фенольного запаха дешевого пластика. Подсветка приборной панели и мультимедиа выполнены в единой цветовой палитре (бело-голубой).
По словам директора по продажам Дунфэн Мотор Рус Кирилла Петрова, планы у компании в 2014 году более чем скромные, реализовать предполагается всего 2500 автомобилей. Но это лишь пробный шар для анализа перспектив российского рынка.
Стоимость седана S30 начинается от 469 000 рублей, H30 Cross - от 519 000 рублей.
Продажи стартуют в мае 2014 года, на данный момент подписаны соглашения с 16 дилерами ( в будущем к ним присоединятся еще двадцать). Заводская гарантия на автомобили составляет 3 года или 100 000 км пробега. Межсервисный интервал - 10 тысяч км. Все автомобили, которые DFM будет реализовывать в России в этом году, китайской сборки. На данный момент компания занимается активным поиском партнеров для локализации производства своей продукции. Известно, что завод Derways не прошел контроль качества продукции Dongfeng.