Квартира на первом этаже: за или против?
29 апреля 2014, 16:07ОбществоMaurice
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В статье описываются достоинства и недостатки квартир, которые расположены на первых этажах многоквартирных домов. Перечисляются категории граждан, которым подходит жилье такого типа.
Квартира на 1 этаже всегда отпугивает покупателя. Такие квартиры считаются советским наследием. В современной архитектуре давно стали проектировать дома с нежилым фондом первых этажей. Для того чтобы решиться на 1 этаж, нужно, чтобы причин за покупку было гораздо больше.
Какие причины заставят сказать нет?
Первый этаж располагается непосредственно над подвалом, где проходят все коммуникации. Холодный пол, повышенная влажность, посторонний запах, нашествие тараканов и мышей - неполный перечень неудобств, связанных с этим соседством. Также стоит учесть следующее.
- Существует опасность грабежей. Для того чтобы обезопасить квартиру, устанавливают металлические решетки, которые ухудшают вид из окна, накапливают на себе уличную грязь.
- Уровень шума повышен: звонит домофон, воет автосигнализация, звучит музыка из припаркованных машин. Установив пластиковые окна, можно лишь частично решить проблему.
- Чаще всего отсутствует балкон или лоджия. Нет возможности разместить предметы, которые нельзя хранить в квартире.
- Из-за посаженных вблизи домов деревьев солнечные лучи плохо проникают в помещение. После отключения отопления в мае надеяться на природное тепло не приходится.
- Окна первого этажа иногда располагаются так низко, что даже днем их необходимо зашторивать, чтобы избежать любопытных взглядов прохожих.
- Воздух, проникающий в окна, содержит выхлопные газы от проезжающих и стоящих во дворе автомобилей.
- Окна на проветривание открыть зачастую бывает нельзя. Нежданными гостями с улицы бывают соседские кошки.
- Самый большой плюс - нет опасности затопить нижних соседей по причине их отсутствия.
- Можно сэкономить, цена значительно ниже.
- При необходимости квартиру можно перевести из жилого помещения в нежилой фонд и выгодно продать.
- Можно сдать в аренду и получать стабильный ежемесячный доход.
- Для молодой семьи, в которой есть ребенок, квартира на 1 этаже - просто подарок. Не возникает никаких проблем с коляской.
- В домах, где нет лифта, у пожилых людей и инвалидов возникают трудности при подъеме по лестнице. Квартира на 1 этаже решает эту проблему.
- Некоторые люди очень боятся лифтов, поэтому охотно покупают такое жилье.
- При возникновении чрезвычайных ситуаций эвакуироваться не составит большого труда.
- Если согласовать свой проект с архитектором и получить разрешение, можно под балконом организовать маленький погреб. Иногда, если место позволяет, к квартире на 1 этаже можно пристроить дополнительную комнату.
- Для любителей цветов находкой станет клумба под окнами.
Взвесив все за и рассмотрев все против, нужно для себя решить, насколько необходимо покупать такую квартиру.
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© TagilCity.ru по материалам
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