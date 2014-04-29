На лето свердловским электричкам добавят вагонов

В период с 1 мая по 28 сентября 2014 года ежедневно составностью шесть вагонов будут курсировать 22 пригородных поезда:

№6503 сообщением Екатеринбург-Пасс. — Дружинино;

№6604/6605/6606/6607/6608/6609 Екатеринбург — Каменск-Уральский — Екатеринбург;

№6703/6704 Екатеринбург — Ощепково — Екатеринбург;

№6449/6454/6457/6460 Екатеринбург — Нижний Тагил-Екатеринбург;

№6444 Н.Рудянская — Екатеринбург;

№6640/ 6641/6642/6643 Екатеринбург — Верхний Уфалей — Екатеринбург;

№6772/6785 Алапаевск — Егоршино — Алапаевск;

№6771/ 6786 Екатеринбург — Егоршино — Екатеринбург.

С 1 по 31 мая 2014 года ежедневно составностью шесть вагонов будут курсировать 40 пригородных поездов:

№6302/6307/6309 Екатеринбург — Шаля — Екатеринбург;

№6321/6324/6325/6322/6328/6371/6372 Екатеринбург — Кузино — Екатеринбург;

№6506 Дружинино — Екатеринбург;

№6602/6601/6709/6611/6610/6716 Екатеринбург — Каменск-Уральский- Екатеринбург;

№6655/6656 Каменск-Уральский — Нижняя;

№6620/6619 Екатеринбург — Храмцовская;

№6712/6713/6715/6714 Екатеринбург — Богданович — Екатеринбург;

№6443 Екатеринбург — Нейва-Рудянская;

№6451/ 6452/6455/6456/6458/6459 Екатеринбург — Нижний Тагил — Екатеринбург;

№6450 Невьянск — Екатеринбург;

№6461 Екатеринбург- Быньговский;

№6441/6442 Екатеринбург — Шурала — Екатеринбург;

№6775/6776 Екатеринбург — Егоршино — Екатеринбург;

№6038/6039 Екатеринбург-Пасс. — Кольцово «Аэропорт» — Екатеринбург-Пасс.