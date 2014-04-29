На лето свердловским электричкам добавят вагонов
В связи с увеличением пассажиропотока с 1 мая 2014 года увеличена составность 62 пригородных поездов, курсирующих в Свердловской области, с четырех до шести вагонов.
В период с 1 мая по 28 сентября 2014 года ежедневно составностью шесть вагонов будут курсировать 22 пригородных поезда:
№6503 сообщением Екатеринбург-Пасс. — Дружинино;
№6604/6605/6606/6607/6608/6609 Екатеринбург — Каменск-Уральский — Екатеринбург;
№6703/6704 Екатеринбург — Ощепково — Екатеринбург;
№6449/6454/6457/6460 Екатеринбург — Нижний Тагил-Екатеринбург;
№6444 Н.Рудянская — Екатеринбург;
№6640/ 6641/6642/6643 Екатеринбург — Верхний Уфалей — Екатеринбург;
№6772/6785 Алапаевск — Егоршино — Алапаевск;
№6771/ 6786 Екатеринбург — Егоршино — Екатеринбург.
С 1 по 31 мая 2014 года ежедневно составностью шесть вагонов будут курсировать 40 пригородных поездов:
№6302/6307/6309 Екатеринбург — Шаля — Екатеринбург;
№6321/6324/6325/6322/6328/6371/6372 Екатеринбург — Кузино — Екатеринбург;
№6506 Дружинино — Екатеринбург;
№6602/6601/6709/6611/6610/6716 Екатеринбург — Каменск-Уральский- Екатеринбург;
№6655/6656 Каменск-Уральский — Нижняя;
№6620/6619 Екатеринбург — Храмцовская;
№6712/6713/6715/6714 Екатеринбург — Богданович — Екатеринбург;
№6443 Екатеринбург — Нейва-Рудянская;
№6451/ 6452/6455/6456/6458/6459 Екатеринбург — Нижний Тагил — Екатеринбург;
№6450 Невьянск — Екатеринбург;
№6461 Екатеринбург- Быньговский;
№6441/6442 Екатеринбург — Шурала — Екатеринбург;
№6775/6776 Екатеринбург — Егоршино — Екатеринбург;
№6038/6039 Екатеринбург-Пасс. — Кольцово «Аэропорт» — Екатеринбург-Пасс.
Как отметили в пресс-службе Свердловской пригородной компании, с 1 июня с вводом нового графика движения на 2014–2015 гг. нумерация и расписание поездов могут измениться, однако их составность останется неизменной — шесть вагонов.
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