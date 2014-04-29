Пригласительные из 1987 года… Тагильчане недовольны отношением УВЗ к гостям дворца культуры

Вот что пишет пользовательница:

«Зачем платить больше, если можно не платить совсем?

Приглашение из 1987 года…

Именно в год Культуры в России ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» по-особому поддерживает развитие культуры в своем подразделении ДК им. И.В. Окунева. Вот такие пригласительные билеты на концерты распространяются во Дворце Культуры. (дата выпуска 1 сентября 1987 г.):

Наверное, промышленный гигант Уралвагонзавод, чистая прибыль которого в 2013 году составила 443 788 тыс. руб. не смог выделить пару тысяч рублей на достойные пригласительные для зрителей. Конечно, «голодный» до искусства и культуры зритель не обратит на это внимание. Но хотелось бы большего уважения к артистам и зрителям, особенно в год Культуры».

Городской портал TagilCity.ru за комментарием обратился к директору Дворца Культуры Николиной Татьяне Сергеевне:

У нас остались старые приглашения 1987 года. И руководитель коллектива обратилась ко мне: «Татьяна Сергеевна, у нас концерт небольшой, мы можем эти пригласительные использовать». У нас есть новые приглашения, в цвете, мы уже работаем с этой шикарной полиграфией. Взяли старые – просто, чтобы не выбрасывать урну. Но я не думаю, что жителей района это слишком обидело. Мы приглашали гостей на бесплатное мероприятие, не унижая их достоинства прокомментировала Татьяна Николина.