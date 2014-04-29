Сегодня, в Радоницу, в Нижнем Тагиле курсирует дополнительный рейс
Поминальный день, именуемый Радоницей, отмечают на 9-й день после Пасхи православные верующие. В 2014 году он приходится на 29 апреля. В этот день принято посещать могилы родных и близких. В связи с этим на маршрутах до городских кладбищ в Нижнем Тагиле будут пущены дополнительные единицы транспорта.
29 апреля с 9.00 до 19.00 будет организовано дополнительное автобусное движение по ряду маршрутов.
В частности, дополнительные рейсы будут организованы по автобусному маршруту №5 от ж/д вокзала до Центрального кладбища. Также на Рогожино можно будет уехать от остановки «Рудоуправление» и «Кинотеатр «Урал».
Два дополнительных автобуса будут перевозить пассажиров от остановки «Универсам» в Дзержинском районе до кладбища на Пихтовых горах. Будет усилено автобусное движение по маршрутам № 3 и №19 в сторону Висимского кладбища. На Тагилстрое автобусное движение до кладбища «Северное» будет организовано от конечной остановки трамвая, также при необходимости будут продлены маршруты №1, 34, 37, 38.
Во всех автотранспортных предприятиях назначены ответственные, которые будут осуществлять контроль за перевозкой пассажиров и при необходимости увеличивать или сокращать количество машин.