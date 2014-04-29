Сегодня, в Радоницу, в Нижнем Тагиле курсирует дополнительный рейс

29 апреля с 9.00 до 19.00 будет организовано дополнительное автобусное движение по ряду маршрутов.

В частности, дополнительные рейсы будут организованы по автобусному маршруту №5 от ж/д вокзала до Центрального кладбища. Также на Рогожино можно будет уехать от остановки «Рудоуправление» и «Кинотеатр «Урал».

Два дополнительных автобуса будут перевозить пассажиров от остановки «Универсам» в Дзержинском районе до кладбища на Пихтовых горах. Будет усилено автобусное движение по маршрутам № 3 и №19 в сторону Висимского кладбища. На Тагилстрое автобусное движение до кладбища «Северное» будет организовано от конечной остановки трамвая, также при необходимости будут продлены маршруты №1, 34, 37, 38.