Свердловская область откажется от продажи «Яги», «Отвертки» и прочих слабоалкогольных коктейлей

Так, скоро тагильчане не смогут купить «Ягуар», «Отвертку», Hooch и подобные напитки. Как пишет издание «Известия», сегодня в ряде субъектов могут пройти пикеты перед зданиями региональных парламентов, а местным депутатам передадут законопроект, который уже принят в озвученных выше Ростовской области, Краснодарском крае и Чечне.

Если мы возьмем любой энергетик, то он психологически камуфлирует у молодого человека понятие, что он пьет алкоголь. Он цветной, запах у него фруктовый, похож на газировку, сладкий. Многие ребята выпивают в день по нескольку таких банок, чем наносят серьезный урон своему здоровью, — говорит сопредседатель координационного совета «Молодой гвардии Единой России», депутат законодательного собрания Ростовской области Екатерина Стенякина. — Такой же законопроект пытались вносить в Архангельской области, Владимире, но там прокуратура и ФАС заявляли о том, что это ограничит права производителей и ритейлеров. Краснодарский край добился своего, они выиграли арбитражный суд.

Екатерина Стенякина добавила, что у «молодогвардейцев» есть договоренности о принятии данного законопроекта с представителями законодательной власти ряда регионов.

Мы будем передавать законопроекты. Если не получится, то находить другие механизмы через совет фракций, который недавно был создан в партии «Единая Россия», чтобы продавить инициативу о запрете слабоалкогольных энергетиков добавила она.

Согласно статистике, слабоалкогольные коктейли употребляют 80,8% детей от 13 до 17 лет, большинство из них — девушки. Регулярно употребляют коктейли около 30% подростков.

Кандидат медицинских наук, врач психиатр-нарколог Алексей Надеждин назвал запрет слабоалкогольных энергетиков разумным шагом.

Это проблема не только для регионов. Это проблема для всей страны в целом. Эти напитки производителями промоутируются и позиционируются как напитки, предназначенные для молодежи, и молодежь их, к сожалению, активно употребляет. Сочетание этилового спирта с большими дозами кофеина оказывается достаточно вредным для детского и подросткового организма. Эти напитки провоцируют развитие алкогольной зависимости. Токсическое действие этилового спирта усиливается на фоне кофеина добавил он.