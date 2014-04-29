Тагильчане тонут в грязи: на Центральном кладбище «только на танке» (ВИДЕО)
29 апреля 2014, 15:35Общество
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Сегодняшним днем те тагильчане, которые уже смогли добраться до кладбища, чтобы навестить усопших, столкнулись с проблемой. Грунт, быстро размокающий под воздействием дождя, превратился в самую настоящую кашу, по которой добраться до некоторых могил нереально.
В настоящее время недалеко от мемориала, расположившегося на Центральном, бывшем Рогожинском, кладбище, в прямом смысле слова тонут герои страны. Один из тагильчан, два года назад похоронивший своего деда-ветерана Великой Отечественной Войны, побывал на кладбище и понял, что на аллею славы почивших героев это вряд ли похоже. Он даже предоставил видеозапись одному из региональных телеканалов.
Самое интересное, что снежная весна – не главная причина такого затопления. Это тенденция присуща и прошлому году. Однако никаких работ по смягчению условий, очевидно, не ведется. Многие тагильчане знают, что в поездку на кладбище лучше надевать подходящую обувь.
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