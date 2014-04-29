Тагильчане тонут в грязи: на Центральном кладбище «только на танке» (ВИДЕО)

В настоящее время недалеко от мемориала, расположившегося на Центральном, бывшем Рогожинском, кладбище, в прямом смысле слова тонут герои страны. Один из тагильчан, два года назад похоронивший своего деда-ветерана Великой Отечественной Войны, побывал на кладбище и понял, что на аллею славы почивших героев это вряд ли похоже. Он даже предоставил видеозапись одному из региональных телеканалов.